Помогите прошу пожалуйста! 7 в 5ой степени умножить на 7 в скобочках в 4ой степени скобочка акрывается и это во 2ой степени, дробь и в знаменатиле в скобочках 7 в 5ой степени скобочка закрывается и в 3ей степени.Прошу решить п...

Алгебра
Помогите прошу пожалуйста! 7 в 5ой степени умножить на 7 в скобочках в 4ой степени скобочка акрывается и это во 2ой степени, дробь и в знаменатиле в скобочках 7 в 5ой степени скобочка закрывается и в 3ей степени.Прошу решить подробно.
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