13кг 400г*2; 15кг 600г :60; 3ц 26 кг *50; 64ц80кг:6; 7т6ц*80;
Математика
13кг 400г*2; 15кг 600г :60; 3ц 26 кг *50; 64ц80кг:6; 7т6ц*80;
Ответ(ы):
Гость:
13кг 800г; 15кг 10г; 3ц 1300кг; 7т 480ц
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