Клетка получает энергию за счёт: А)роста В)размножения С)передвижение D)дыхания
Биология
Клетка получает энергию за счёт: А)роста В)размножения С)передвижение D)дыхания
Ответ(ы):
Гость:
D)дыхания-2ой этап Энергетического обмена
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