Клетка получает энергию за счёт: А)роста В)размножения С)передвижение D)дыхания

Биология
Клетка получает энергию за счёт: А)роста В)размножения С)передвижение D)дыхания
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
D)дыхания-2ой этап Энергетического обмена
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
География
Сколько всего государств в Зарубежной Европе? Какие из них образовались в конце 80-х - начале 90-х годов?
Ответить
Математика
AC+CB=ACB заменить буквы цифрами
Ответить
Математика
Помогите..очень подробно..в корзине 6 красных и 4 зеленых яблока.наугад берут семь яблок.найти вероятность того, что среди взятых яблок окажутся вс...
Ответить
Геометрия
Помогите со 2 заданием
Ответить
Русский язык
Решите пожалуйстаааааа
Ответить