Окружность арены во всех цирках мира имеет длину 40.8м.Найдите диаметр и площадь ар??ны(п=3).

Математика

Окружность арены во всех цирках мира имеет длину 40.8м.Найдите диаметр и площадь ар??ны(п=3).

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