Сделайте пожалуйста морфемный разбор (окончание, корень и т.п.) слова "футбольный" Зарание спасибо!

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Сделайте пожалуйста морфемный разбор (окончание, корень и т.п.) слова "футбольный" Зарание спасибо!

Автор: Гость