Напишите уравнения реакций окисления концентрированной серной кислотой: а) угля; ,) серы; в) фосфора. Составьте схемы электронного баланса.

Химия
Напишите уравнения реакций окисления концентрированной серной кислотой: а) угля; ,) серы; в) фосфора. Составьте схемы электронного баланса.
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