Определить массу тела принятого на высоту 5м,если его потенциальная энергия равна 981дж

Физика
Определить массу тела принятого на высоту 5м,если его потенциальная энергия равна 981дж
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Е= mgh m= E/gh m = 981/10*5 = 19,62 кг
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
На платье для первой куклы было израсходовано 6/25 м ткани, а на платье для второй куклы 9/25 м ткани. Сколько ткани было израсходовано на оба плат...
Ответить
Математика
Окружность арены во всех цирках мира имеет длину 40.8м.Найдите диаметр и площадь ар??ны(п=3).
Ответить
Алгебра
Петр хочет взять в кредит 1,3 млн рублей. Погашение кредита происходит раз в год равными суммами (кроме, может быть, последней) после начисления пр...
Ответить
Русский язык
Сделайте пожалуйста морфемный разбор (окончание, корень и т.п.) слова "футбольный" Зарание спасибо!
Ответить
Химия
Напишите уравнения реакций окисления концентрированной серной кислотой: а) угля; ,) серы; в) фосфора. Составьте схемы электронного баланса.
Ответить