Определить массу тела принятого на высоту 5м,если его потенциальная энергия равна 981дж
Физика
Определить массу тела принятого на высоту 5м,если его потенциальная энергия равна 981дж
Ответ(ы):
Гость:
Е= mgh m= E/gh m = 981/10*5 = 19,62 кг
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