Помогите..очень подробно..в корзине 6 красных и 4 зеленых яблока.наугад берут семь яблок.найти вероятность того, что среди взятых яблок окажутся все 4 зеленых

Математика

Помогите..очень подробно..в корзине 6 красных и 4 зеленых яблока.наугад берут семь яблок.найти вероятность того, что среди взятых яблок окажутся все 4 зеленых

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