В чем особенность взаимодействия азотной кислоты с металлами?
Химия
В чем особенность взаимодействия азотной кислоты с металлами?
Ответ(ы):
Гость:
Металлы, стоящие в ряду активности до водорода, вытесняют его из кислот. Металлы, стоящие после водорода из кислот его не вытесняют, т.е. не взаимодействуют с кислотами, не растворяются в них. Особенности взаимодействия азотной кислоты с металлами: 1. Ни один металл никогда не выделяет из азотной кислоты водород. Выделяются разнообразные соединения азота: N+4O2, N+2O, N2+1O, N20, N–3H3 (NH4NO3). N–3H4+. N20. N2+1O. N+2O. N+4O2. 2. С азотной кислотой реагируют металлы, стоящие до и после водорода в ряду активности. Опыт. Опыт. 3. Азотная кислота не взаимодействует с Au, Pt. 4. Концентрированная азотная кислота пассивирует металлы: Al, Fe, Be, Cr, Ni, Pb и другие (за счет образования плотной оксидной пленки). При нагревании и при разбавлении азотной кислоты данные металлы в ней растворяются. Опыт. Концентрация кислоты. Активность металлов.
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