Треугольник MPK-равнобедренный,с основанием MP.Прямая AB параллельна стороне KP;A леж??т на MK ,B лежит MP. найдите угол MAB и угол ABM, если угол K=72 градуса,а угол M=54градуса?

Математика

Треугольник MPK-равнобедренный,с основанием MP.Прямая AB параллельна стороне KP;A леж??т на MK ,B лежит MP. найдите угол MAB и угол ABM, если угол K=72 градуса,а угол M=54градуса?

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