Помогите пж.Очень срочно. Все 5 номеров с коротким решением,буду очень благодарна,очень сильно меня выручите!!!
Геометрия
Помогите пж.Очень срочно. Все 5 номеров с коротким решением,буду очень благодарна,очень сильно меня выручите!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
9 задание гипотенуза равна 30
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