Помогите пж.Очень срочно. Все 5 номеров с коротким решением,буду очень благодарна,очень сильно меня выручите!!!

Геометрия

Помогите пж.Очень срочно. Все 5 номеров с коротким решением,буду очень благодарна,очень сильно меня выручите!!!

Автор: Гость