Составить уравнения реакции в цепочке превращений: K-K2O-KOH-K2SO4-BaSO4
Химия
Составить уравнения реакции в цепочке превращений: K-K2O-KOH-K2SO4-BaSO4
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4К+О2=2К2О К2О+2Н2О=2КОН+Н2 2КОН+Н2SO4=К2SО4+2Н2О ВаС|2+К2SО4=ВаSO4+2КС|
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