Помогите срочно , ооооччччееень прошу

Математика
Помогите срочно , ооооччччееень прошу
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 6 км/3 км/ч=2 ч 2) 120000 м=120 км; 120 км/ 2 ч=60 км/ч 3) 10 км/мин * 30 мин= 300 км
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