Сделайте синтаксичечкий разбор предложения. Я собирал малину а впереди какой то зверь шел шуршал в листьях.

Русский язык

Сделайте синтаксичечкий разбор предложения. Я собирал малину а впереди какой то зверь шел шуршал в листьях.

Автор: Гость