Сделайте синтаксичечкий разбор предложения. Я собирал малину а впереди какой то зверь шел шуршал в листьях.

Русский язык
Сделайте синтаксичечкий разбор предложения. Я собирал малину а впереди какой то зверь шел шуршал в листьях.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я- подлежащ., собирал сказуемое, впереди - обстоят( черточка с точкой), зверь- подлежащее, ушёл и шуршал- сказуемые, в листьях обстоят.( черточка точка)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Пожалуйста! Помогите! Срочно надо! Масса сушеных яблок составляет 25% массы свежих.Сколько сушеных яблок получили из 200кг;360кг;4,5т свежих? Ско...
Ответить
Математика
Три числа кратные числу семь 7
Ответить
Геометрия
Напишите пожалуйста решение на все задачи ( нужно найти углы треугольников), буду ??чень благодарна, я сама решила, но хочу сверится, правильно или...
Ответить
Математика
3. Упростите выражение 9,08х – 7,12х+6,2х+1,5 и найдите его значение при х=87.
Ответить
Алгебра
Решите уравнение ㏒2/3 (2x+1) = - 1/3
Ответить