Сделайте синтаксичечкий разбор предложения. Я собирал малину а впереди какой то зверь шел шуршал в листьях.
Русский язык
Сделайте синтаксичечкий разбор предложения. Я собирал малину а впереди какой то зверь шел шуршал в листьях.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я- подлежащ., собирал сказуемое, впереди - обстоят( черточка с точкой), зверь- подлежащее, ушёл и шуршал- сказуемые, в листьях обстоят.( черточка точка)
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