Начерти квадрат со стороной 6 см. Закрась 1/6 площади данного квадрата. Сколько квадратных сантиметров закрашено?
Математика
Начерти квадрат со стороной 6 см. Закрась 1/6 площади данного квадрата. Сколько квадратных сантиметров закрашено?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
6 квадратных сантиметров
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