Вставьте пропущенное слово. 2. Закончите предложения, вставив необходимые по смы??лу слова. А. В течение жизни у земноводных можно наблюдать метаморфозы – это превращение из … стадии во … особью. Б. Некоторые хвостатые земно...

Биология

Вставьте пропущенное слово. 2. Закончите предложения, вставив необходимые по смы??лу слова. А. В течение жизни у земноводных можно наблюдать метаморфозы – это превращение из … стадии во … особью. Б. Некоторые хвостатые земноводные – …, ведут исключительно водный образ жизни. B. Класс земноводных объединяется в три отряда: …, …, … Г. Тело земноводных разделено на: …, …, …, а также имеются … Д. Мышечная система у земноводных, по сравнению с рыбами … и … организована … конечностей. Е. Глаза у земноводных защищены …, имеется … перепонка. Ж. Орган слуха состоит из …, …, … 3. Ноздри у амфибий служат для восприятия … и … И. Наличие у личинок земноводных боковой линии свидетельствует об их … с … К. Сердце у земноводных – … Л. Земноводные помимо легочного имеют … дыхание. М. По способу питания все земноводные – … Н. Проталкиванию пищи в пищевод помогают … … О. Половой диморфизм у земноводных выражен … П. Земноводные откладывают яйца в … Р. Кровообращение земноводных имеет … (один, два, три) …: … и … (…). C. Конечности земноводных приспособлены к передвижению по … и …

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