Какие черепные нервы иннервируют мышцы шеи и спины?
Биология
Какие черепные нервы иннервируют мышцы шеи и спины?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Спинномозговые нервы
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