Какие черепные нервы иннервируют мышцы шеи и спины?

Биология
Какие черепные нервы иннервируют мышцы шеи и спины?
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Автор: Гость
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Гость:
Спинномозговые нервы
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