Помогите пж ответить на вопросы проверьте свои знания!!

География
Помогите пж ответить на вопросы проверьте свои знания!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Планета плоская на 3 китах
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