В равнобедренном треугольнике боковая сторона равна 12см,а уголипри вершине - 120°.Найти высоту треугольника.
Геометрия
В равнобедренном треугольнике боковая сторона равна 12см,а уголипри вершине - 120°.Найти высоту треугольника.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Проведем эту высоту, которая будет также являться и биссектр. и медианой(по св-ву медианы). Угол при вершине разделится пополам по 60 градусов(по опр. биссектр.). Рассматривая получившиеся маленькие треугольники (половины большого), найдем углы при основании, который будут равны 30. Тогда высота равна 6(по св-ву угла в 30 градусов в прямоугольном треугольнике)
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