Помогите пж!!! План к Казахской народной сказке " Жадный бай и Алдаркосе "
Литература
Помогите пж!!! План к Казахской народной сказке " Жадный бай и Алдаркосе "
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.Кто это-Шик-бермес? 2.Спор Алдар-Косе и Жиренше. 3.Шигай-бай спрятал еду. 4.Хитрость Алдара-Косе. 5.Шигай-бай думает,как избавиться от гостя. 6.Второй день бай голодный. 7.Обман Шигай-бая Алдаром-Косе. 8.Алдар-Косе увез девушку. 9.Алдар-Косе обманул Жиренше. 10. Женщина вернула коня.
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