Помогите пж!!! План к Казахской народной сказке " Жадный бай и Алдаркосе "

Литература
Помогите пж!!! План к Казахской народной сказке " Жадный бай и Алдаркосе "
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.Кто это-Шик-бермес? 2.Спор Алдар-Косе и Жиренше. 3.Шигай-бай спрятал еду. 4.Хитрость Алдара-Косе. 5.Шигай-бай думает,как избавиться от гостя. 6.Второй день бай голодный. 7.Обман Шигай-бая Алдаром-Косе. 8.Алдар-Косе увез девушку. 9.Алдар-Косе обманул Жиренше. 10. Женщина вернула коня.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Другие предметы
Нарисуйте знаки указывающие на наличие
Ответить
Математика
Вычислите (x-2)^4+(x-3)^4=1
Ответить
Русский язык
Напишите пожалуйста маленькое сочинение про улицу Гугкаева
Ответить
Окружающий мир
3 класс изобразите с помощью схематического рисунка испарение воды (Частицы воды ??бозначайте кружочками) А А Плешаков рабочая тетрадь часть первая
Ответить
Биология
Маган биология керек ауызша аудео барма айтканы табакшытəріздестер класы
Ответить