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Помогите пж срочноооо
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Помогите пж срочноооо
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
20-17=3 15+3=18 ну так наверно это число 3
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