Помогите расставить знаки препинания Все было мокро улицы дома деревья. Этот человек испытал все радость и ненависть боль и страдание любовь и гнев. Сжатая рожь бурьян дикая конопля все оживало. В окнах аптек выставлены цветны...
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Помогите расставить знаки препинания Все было мокро улицы дома деревья. Этот человек испытал все радость и ненависть боль и страдание любовь и гнев. Сжатая рожь бурьян дикая конопля все оживало. В окнах аптек выставлены цветные жидкости зеленые синие желтые красные.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Все было мокро: улицы, дома, деревья. Этот человек испытал все: радость и ненависть, боль и страдание,любовь и гнев. Сжатая рожь, бурьян, дикая конопля- все оживало. В окнах аптек выставлены цветные жидкости: зеленые, синие, жёлтые, красные.
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