Помогите расставить знаки препинания Все было мокро улицы дома деревья. Этот человек испытал все радость и ненависть боль и страдание любовь и гнев. Сжатая рожь бурьян дикая конопля все оживало. В окнах аптек выставлены цветны...

Русский язык

Помогите расставить знаки препинания Все было мокро улицы дома деревья. Этот человек испытал все радость и ненависть боль и страдание любовь и гнев. Сжатая рожь бурьян дикая конопля все оживало. В окнах аптек выставлены цветные жидкости зеленые синие желтые красные.

Автор: Гость