Как сделать морфологический разбор слова яблочками
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Как сделать морфологический разбор слова яблочками
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Яблочками-сущ 1.(чем?)яблочками Н.Ф.-яблочки 2.пост.призн-нариц,неодуш,ср.р,2 скл непост.призн.-в Т.п,мн.ч 3.Чем?яблочками (как дополнение)-----------
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