Функция зададена формулай.знайдице ее область определения и нули функции 1)y=-5x-15 2)y=x2+2x-24
Математика
Функция зададена формулай.знайдице ее область определения и нули функции 1)y=-5x-15 2)y=x2+2x-24
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