Согласны ли вы с высказзываением "жить в обществе и быть свободным от общества нельзя"? свою позицию обоснуйте
Обществознание
Согласны ли вы с высказзываением "жить в обществе и быть свободным от общества нельзя"? свою позицию обоснуйте
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я согласен с этим утверждением ,т.к. человек не может существовать без общения, обмены информации, в одиночестве, не может себя реализовать без социума.
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