Химия, 8 класс (моль, молярный объём) срочно 1. Рассчитайте массу, кол-во вещества и число молекул 67,2 л. сероводорода (H2S). 2. Рассчитайте массу, объём и кол-во вещества 24*10 в 23 степени молекул воды. 3. Рассчитайте объ...

Химия

Химия, 8 класс (моль, молярный объём) срочно 1. Рассчитайте массу, кол-во вещества и число молекул 67,2 л. сероводорода (H2S). 2. Рассчитайте массу, объём и кол-во вещества 24*10 в 23 степени молекул воды. 3. Рассчитайте объем, кол-во вещества и число молекул 2,3 г. натрия (Na).

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