Химия, 8 класс (моль, молярный объём) срочно 1. Рассчитайте массу, кол-во вещества и число молекул 67,2 л. сероводорода (H2S). 2. Рассчитайте массу, объём и кол-во вещества 24*10 в 23 степени молекул воды. 3. Рассчитайте объ...
Химия
Химия, 8 класс (моль, молярный объём) срочно 1. Рассчитайте массу, кол-во вещества и число молекул 67,2 л. сероводорода (H2S). 2. Рассчитайте массу, объём и кол-во вещества 24*10 в 23 степени молекул воды. 3. Рассчитайте объем, кол-во вещества и число молекул 2,3 г. натрия (Na).
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2. n=N/Na, где Na- число Авагадро =6.02*10^23(г/моль) n=24*10^23/6.02*10^23=4(моль) m=n*M M(H2O)=1*2+16=18 (г/моль) m=4*18=72 (г) V=Vm*n, где Vm- объем газа при н.у. =22.4л/моль V=22.4*4= 89.6 (л)
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