Как Чацкий и Софья узнают правду о Молчалине?

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Грибоедов А.С. " Горе от ума" . Чацкий выходит из швейцарской, слышит голос Софьи, которая спрашивает о Молчалине. Чацкий прячется за колонной. Лиза стучится в комнату к Молчалину, чтобы позвать ее к хозяйке. Чацкий слышит, как Молчалин ухлестывает за служанкой и объясняет ей, что за Софьей ему приходится ухаживать, потому что она - дочь его хозяина....Видя это, Чацкий называет секретаря подлецом. Свидетелем этой же сцены становится и Софья Фамусова. Более того, она замечает, как Молчалин пытается обнять Лизу. Вот такие пироги )