Как Чацкий и Софья узнают правду о Молчалине?

Литература
Как Чацкий и Софья узнают правду о Молчалине?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
 Грибоедов А.С. " Горе от ума" .  Чацкий выходит из швейцарской, слышит голос Софьи, которая  спрашивает   о Молчалине.  Чацкий прячется за колонной. Лиза  стучится в комнату к Молчалину, чтобы позвать ее к хозяйке. Чацкий слышит, как Молчалин  ухлестывает за служанкой и  объясняет ей, что  за Софьей ему приходится ухаживать, потому что она - дочь его хозяина....Видя это, Чацкий  называет   секретаря подлецом.  Свидетелем этой же сцены становится и Софья Фамусова. Более того, она замечает, как   Молчалин пытается обнять Лизу. Вот такие пироги )
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