Найдите значение функций 1 задание заранее спасибо

Гость: Гость:

А) f(-1)=2*(-1^2)+3=5; f(2,5)=2*(2,5^2)+3=15,5; f(3)=2*(3^2)+3=21; б) f(-0,5)=1/3+(5*1/2)=1/3+5/2=10/6=5/3; f(1/15)=1/3-(5*1/15)=1/3-1/3=0; f(0)=1/3-0=1/3; в) f(4)=(5/(4-3))+2=7; f(5)=(5/(5-3))+2=5/2+2=5/2+4/2=9/2; f(1/2)=(5/(1/2-3))+2=-2+2=0; г) f(-1)=2/(2-1)=2; f(0)=2/(2+0)=1; f(-1/5)=2*5/9=10/9.