Допоможіть скласти опис маленької тварини з емоційно забарвленою лексикою
Математика
Допоможіть скласти опис маленької тварини з емоційно забарвленою лексикою
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пташина вона немов ангел, котрий впав з небес. її маленькі крильця, розмальовані кольорами веселки, чарівний спів, який лунає від ганку й до мого дому, чарує мене. я з неймовірною задумливістю спостерігаю за нею. її маленькі очі, як дві зірнинки маку, такі малі, але все бачуть.
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