Допоможіть скласти опис маленької тварини з емоційно забарвленою лексикою

Гость: Гость:

Пташина вона немов ангел, котрий впав з небес. її маленькі крильця, розмальовані кольорами веселки, чарівний спів, який лунає від ганку й до мого дому, чарує мене. я з неймовірною задумливістю спостерігаю за нею. її маленькі очі, як дві зірнинки маку, такі малі, але все бачуть.