ПОМОГИТЕ СРОЧНО Ответ на один из вопросов поэмы Мцыри (сочинение)

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“Мцыри” — романтическая поэма М. Ю. Лермонтова. Сюжет этого произведения, его идея, конфликт и композиция тесно связаны с образом главного героя, с его стремлениями и переживаниями. Лермонтов ищет своего идеального героя-борца и находит его в образе Мцыри, в котором воплощает лучшие черты передовых людей своего времени. Мцыри — человек, жаждущий жизни и счастья, стремящийся к людям, близким и родным по духу. Лермонтов рисует исключительную личность, наделенную мятежной душой, могучим темпераментом. Перед нами предстает мальчик, обреченный с детства на унылое монастырское существование, которое было совершенно чуждо его пылкой, пламенной натуре. Мы видим, что уже с самых юных лет Мцыри был лишен всего, что составляет радость и смысл человеческой жизни: семьи, близких, друзей, родины. Монастырь стал для героя символом неволи, жизнь в нем Мцыри воспринимал как плен. Окружающие его люди — монахи были враждебны ему, они не могли понять Мцыри, Они отняли у мальчика свободу, но стремление к ней убить не смогли. Невольно обращаешь внимание на то, что в начале поэмы автор только намечает характер героя. Лишь слегка приоткрывают внутренний мир Мцыри внешние обстоятельства жизни мальчика. Рассказывая о “мучительном недуге” пленного ребенка, его физической слабости, М. Ю. Лермонтов подчеркивает его выносливость, гордость, недоверчивость, “могучий дух”, который он унаследовал от предков. Полностью же характер героя раскрывается в его исповеди чернецу, которая составляет основу поэмы. Взволнованный монолог умирающего Мцыри вводит нас в мир его сокровенных дум, тайных чувств и стремлений, объясняет причину его побега. Она проста. Все дело в том, что “душой дитя, судьбой монах”, юноша был одержим “пламенной страстью” к свободе, жаждой жизни, которая звала его “в тот чудный мир тревог и битв, где в тучах прячутся скалы, где люди вольны, как орлы”. Мальчик хотел обрести утраченную родину, узнать, что такое настоящая жизнь, “прекрасна ли земля”, “для воли иль тюрьмы на этот свет родимся мы”: ..Я видел у других Отчизну, дом, друзей, родных. А у себя не находил Не только милых душ — могил! Также Мцыри стремился познать самого себя. И этого он смог добиться только в дни, проведенные на воле: Ты хочешь знать, что делал я На воле? Жил — и жизнь моя Без этих трех блаженных дней Была 6 печальней и мрачней Бессильной старости твоей. За три дня своих скитаний Мцыри убедился в том, что человек рожден свободным, что он “быть бы мог в краю отцов не из последних удальцов”. Перед юношей впервые раскрылся мир, который был недосягаем для него в монастырских стенах. Мцыри обращает внимание на каждую предстающую его взору картину природы, вслушивается в многоголосный мир звуков. А красота и великолепие Кавказа просто ослепляют героя, в его памяти сохраняются “пышные поля, холмы, покрытые венцом древ, разросшихся кругом”, “горные хребты, причудливые, как мечты”. Яркость красок, многообразие звуков, великолепие беспредельно голубого свода ранним утром — все это богатство пейзажа наполнило душу героя ощущением слияния с природой.