Сочинение на тему Маша Миронова нравственный идел Пушкина поведение Маши перед о??адой

Литература
Сочинение на тему Маша Миронова нравственный идел Пушкина поведение Маши перед о??адой
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Маша вела себя очень красиво перед героем 
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Информатика
Результатам зачета по бросанию мячей является количество баллов в пределах от 1 д?? 15 которое записывается цепочкой нулей и единиц минимаььной дли...
Ответить
Биология
Подземный побег растения
Ответить
Русский язык
Грамматические основы в сложных предложениях
Ответить
Українська мова
Дам многа балов Допоможіть сласти твір опис про вінок з допомогою з такими словам?? Атрибут українського національного костюма,оздоба голови дівчин...
Ответить
Русский язык
2 предложения с общим дополнением БЕЗ ЗАПЯТЫХ
Ответить