Дам многа балов Допоможіть сласти твір опис про вінок з допомогою з такими словам?? Атрибут українського національного костюма,оздоба голови дівчини ,плетіння, мак,волошка,ромен - зілля,чорнобривці,стрічка,комбінайія барв,захис...
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Дам многа балов Допоможіть сласти твір опис про вінок з допомогою з такими словам?? Атрибут українського національного костюма,оздоба голови дівчини ,плетіння, мак,волошка,ромен - зілля,чорнобривці,стрічка,комбінайія барв,захисна сила,мистецтво,краса дівочого обличчя
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Віночок дуже підходить для українського національного костюму,сам віночок складається з маків,волошок,ромашків,чорнобривців одним словом всі квіти в нього вмістяться а найголовніше він має бути з стрічками.Віночок дуже підходить до краси дівочого обличчя,можливо це якесь зілля-ромен???хто зна!!!плетіння настільки заворажує що ти приставляєш собі як ти будеш красиво в ньому кружляти можливо це захисна сила яка хоче вирватись і теж кружляти з усімавін дуже хоче прикрасити оздобу голови дівчини.Це дуже красиве вміння мистецтва претіння віночка!!!
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