Что такое лебединая песня
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Что такое лебединая песня
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Последнее достижение человека или организации, например (Этот самолет стал лебединой песней нашего конструкторского бюро.)
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