Переписать слова добавляя попарно к каждому слово с ь определить лексическое зна??ение образец:банка-банька вес,гнил,клад,кров,кон,мел,мол,пенка,угол,стал,гол,полка
Русский язык
Переписать слова добавляя попарно к каждому слово с ь определить лексическое зна??ение образец:банка-банька вес,гнил,клад,кров,кон,мел,мол,пенка,угол,стал,гол,полка
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Гнил-гниль вес-свесь кров-кровь кон-конь мел-мель мол-моль пенка-спенка угол-уголь стал-сталь гол-голь голка-полька
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