2 предложения с общим дополнением БЕЗ ЗАПЯТЫХ
Русский язык
2 предложения с общим дополнением БЕЗ ЗАПЯТЫХ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У нас болели ноги и слипались глаза. У Тани горели щеки и зуб не попал на зуб.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Улей даёт 30кг мёда. Две пятых этого меда надо оставить на зиму пчёлам. сколько килограммов мёда можно взять из улья? Решил задачу двумя способами.
Алгебра
С благотворительной целью, 20 учеников одного класса изготовили игрушки для детей: каждая девочка - по 3 игрушки, а каждый мальчик - по 2 игрушки. ...
Русский язык
Русский язык
Переписать слова добавляя попарно к каждому слово с ь определить лексическое зна??ение образец:банка-банька вес,гнил,клад,кров,кон,мел,мол,пенк...