2 предложения с общим дополнением БЕЗ ЗАПЯТЫХ

Русский язык
2 предложения с общим дополнением БЕЗ ЗАПЯТЫХ
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У нас болели ноги и слипались глаза. У Тани горели  щеки и зуб не попал на зуб.
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