Улей даёт 30кг мёда. Две пятых этого меда надо оставить на зиму пчёлам. сколько килограммов мёда можно взять из улья? Решил задачу двумя способами.
Математика
Улей даёт 30кг мёда. Две пятых этого меда надо оставить на зиму пчёлам. сколько килограммов мёда можно взять из улья? Решил задачу двумя способами.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
30*2/5=12рррррррррррррррррррррр
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