С благотворительной целью, 20 учеников одного класса изготовили игрушки для детей: каждая девочка - по 3 игрушки, а каждый мальчик - по 2 игрушки. Всего было изготовлено 52 игрушки. Найдите количество мальчиков данного класса.
Алгебра
С благотворительной целью, 20 учеников одного класса изготовили игрушки для детей: каждая девочка - по 3 игрушки, а каждый мальчик - по 2 игрушки. Всего было изготовлено 52 игрушки. Найдите количество мальчиков данного класса.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х-число мальчиков,изготовили 2хигрушек 20-х-число девочек,изготовили 3(20-х)=60-3х игрушек 2х+60-3х=52 -х=52-60 -х=-8 х=8 мальчиков
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