С благотворительной целью, 20 учеников одного класса изготовили игрушки для детей: каждая девочка - по 3 игрушки, а каждый мальчик - по 2 игрушки. Всего было изготовлено 52 игрушки. Найдите количество мальчиков данного класса.

Алгебра

С благотворительной целью, 20 учеников одного класса изготовили игрушки для детей: каждая девочка - по 3 игрушки, а каждый мальчик - по 2 игрушки. Всего было изготовлено 52 игрушки. Найдите количество мальчиков данного класса.

Автор: Гость