Результатам зачета по бросанию мячей является количество баллов в пределах от 1 д?? 15 которое записывается цепочкой нулей и единиц минимаььной длины, одинаковой для каждого бала. найти информационный объем результата зачета 10...

Информатика
Результатам зачета по бросанию мячей является количество баллов в пределах от 1 д?? 15 которое записывается цепочкой нулей и единиц минимаььной длины, одинаковой для каждого бала. найти информационный объем результата зачета 100 учеников
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Всего надо закодировать 15  разных чисел минимальное количество символов (нулей и единиц) для этого 4, т.к. 2⁴=16 то есть запись результата 1 ученика = 4 бит 4*100=400 бит - информационный объем результата зачета 100 учеников.
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