Грамматические основы в сложных предложениях
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Грамматические основы в сложных предложениях
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Подлежащее, сказуемое, дополнение.
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