Пишу реферат на тему "Моё отношение к погубным привычкам". Тут типо своё мнение?
Обществознание
Пишу реферат на тему "Моё отношение к погубным привычкам". Тут типо своё мнение?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Как лично ты к ним относишся,употребляеш или нет,и что ты о них знаеш,вредно ли
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