Как находить именованный численный и линейный масштаб по географии? как перевод??ть все масштабы меж собой (т.е) численный в именованный именованный в линейный. как найти численный мосштаб??

География
Как находить именованный численный и линейный масштаб по географии? как перевод??ть все масштабы меж собой (т.е) численный в именованный именованный в линейный. как найти численный мосштаб??
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Масштаб написан на карте Чтобы перевести численный масштаб в именованный нужно данный масштаб поделить сначала на 100, потом на 1000 ( т. к. численный масштаб в сантиметрах, а именованный чаще всего в километрах) А, чтобы перевести именованный в численный нужно наоборот умножить сначала на 1000, а потом на 100. В линейный вроде никак не переводится.
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