Почему в слове "обыденность" пишется две "н"?

Гость: Гость:

Если корень слова оканчивается на н, а суффикс начинается с н: бузин-ник (бузина), дружин-ник (дружина), малин-ник (малина), мошен-ник (мошна), осин-ник (осина), рябин-ник (рябина); беспридан-ниц-а (приданое), бессон-ниц-а (сон), звон-ниц-а (звон), полен-ниц-а (полено); 2) если существительное образовано от прилагательного, имеющего нн, или от причастия: болезненн-ость (болезненный), взволнованн-ость (взволнованный), гривенн-ик (гривенный), доверенность (доверенный), жеманн-ица (жеманный), избалованн-ость (избалованный), избранн-ик (избранный), изгнанн-ик (изгнанный), конн-ица (конный), коренн-ик (коренной), лиственн-ица (лиственный), нечаянн-ость (нечаянный), образованн-ость (образованный), общественн-ик (общественный), организованн-ость (организованный), пленн-ик (пленный), посланн-ик (посланный), привилегированн-ость (привилегированный), производственн-ик (производственный), пшенн-ик (пшенный), ремесленн-ик (ремесленный), родственн-ик (родственный), священн-ик (священный), семенн-ик (семенной), собственн-ик (собственный), современн-ик (современный), согласованн-ость (согласованный), туманн-ость (туманный). 2. Н пишется в словах: багрян-ица (багряный), варен-ик (вареный), ветрен-ость, ветрен-ик, ветрен-ица (ветреный), гостин-ица (гостиный), дровян-ик (дровяной), коноплян-ик (конопляный), копчен-ости (копченый), костян-ика (костяной), маслен-ица (масленый), мудрен-ость (мудреный), овсян-ица (овсяной), торфян-ик (торфяной), смышлен-ость (смышленый) и т.п., а также в словах ольша-ник, омшан-ик. Правописание Н и НН в суффиксах отыменных прилагательных (образованных от имени существительного) 1. Нн пишется: 1) у прилагательных, образованных от имен существительных с помощью суффиксов -енн-, -онн-: искусственный, клюквенный, соломенный, операционный, сессионный, станционный и др.; сюда же можно отнести и прилагательные, образованные от существительных на мя (время, пламя и др.): временный, пламенный, семенной, именной, племенной и пр. В прилагательном ветреный пишется одна н, так как оно образовано не от существительного ветер, а от глагола ветрить с помощью суффикса -н-, что не противоречит правилу правописания н в отглагольных прилагательных: выветренный, обветренный, заветренный - образованы от глаголов; 2) у прилагательных, образованных от прилагательных с помощью суффикса -енн-, указывающего на большую меру признака: высоченный, здоровенный, широченный и др;