Сообщение о Крылове срочно!!!
Литература
Сообщение о Крылове срочно!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Крылов родился в 1769 году . Он был жаден до жизни. Его отец служил в русской империи драгунским капитаном . Когда Крылову было 9 лет его отец умер и поэтому в 9 лет он пошёл работать в суде писцом. От отца у него осталась коробка с книгами . Крылов любил посещать разные мероприятия и любил смотреть на кулачные бои . В 1879 году издал 8мь выпусков журнала "почта духов " через несколько лет забросил эту карьеру. Он не публиковал свои басни , жил у друзей и играл в азартные игры . Играя в карты он зарабатывал себе не жизнь. Издал более 200 басен . Он умер в 1844 году в Санкт-Петербурге от ожирения. писала по памяти :))
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Обществознание
Согласны ли вы с высказзываением "жить в обществе и быть свободным от общества нельзя"? свою позицию обоснуйте
Английский язык
Перевод стиха Some people live in the city Where the houses are very tall. Some people live in the country Where the houses are very smmall. But in...
Химия
Химия, 8 класс (моль, молярный объём) срочно 1. Рассчитайте массу, кол-во вещества и число молекул 67,2 л. сероводорода (H2S). 2. Рассчитайте м...
Английский язык