Сообщение о Крылове срочно!!!

Гость: Гость:

Крылов родился в 1769 году . Он был жаден до жизни. Его отец служил в русской империи драгунским капитаном . Когда Крылову было 9 лет его отец умер и поэтому в 9 лет он пошёл работать в суде писцом. От отца у него осталась коробка с книгами . Крылов любил посещать разные мероприятия и любил смотреть на кулачные бои . В 1879 году издал 8мь выпусков журнала "почта духов " через несколько лет забросил эту карьеру. Он не публиковал свои басни , жил у друзей и играл в азартные игры . Играя в карты он зарабатывал себе не жизнь. Издал более 200 басен . Он умер в 1844 году в Санкт-Петербурге от ожирения. писала по памяти :))