Говорят,что во время правления петра 1 территория России увеличилась,но ее населе??ре уменьшилось.Как это могло случиться?

История
Говорят,что во время правления петра 1 территория России увеличилась,но ее населе??ре уменьшилось.Как это могло случиться?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Кто это говорит? Первая перепись населения в России, была в 1897 году, это конец 19 века, а Петр умер в 1725 году. Откуда вообще эти сведения о смертности и рождаемости в России, кто их составлял?
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