Пж решите надо очень , срочно! Номер 14, скрин прилагается.
Математика
Пж решите надо очень , срочно! Номер 14, скрин прилагается.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ПРАВИЛО ПРОПОРЦИИ(КРЕСТ НА КРЕСТ ПЕРЕМНОЖАЕМ): а)7(x+2)=56 б)18х=12 в)90=10х-30 г)30х=45 7x+14=56 x=12/18=0,6667 10х=120 х=1,5 7x=42 х=12 x=6 д)2х=24 е)90х=72 ж)18х=180 з)234х=468 х=12 х=72/90=0,8 х=10 х=2
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