Пж решите надо очень , срочно! Номер 14, скрин прилагается.

Математика
Пж решите надо очень , срочно! Номер 14, скрин прилагается.
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Гость:
ПРАВИЛО ПРОПОРЦИИ(КРЕСТ НА КРЕСТ ПЕРЕМНОЖАЕМ): а)7(x+2)=56    б)18х=12                    в)90=10х-30          г)30х=45 7x+14=56           x=12/18=0,6667         10х=120                х=1,5 7x=42                                                     х=12 x=6 д)2х=24         е)90х=72                ж)18х=180                з)234х=468  х=12                 х=72/90=0,8            х=10                        х=2
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