Помогите разобрать по составу слова похолодало,опало, покрыто

Русский язык
Помогите разобрать по составу слова похолодало,опало, покрыто
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
По приставка холод корень а суффикс окончание нулевое. о приставка пало корень. по приставка крыт корень о окончание
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