Помогите разобрать слово как части речи,(Песчаный)

Русский язык
Помогите разобрать слово как части речи,(Песчаный)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Песчаный(песок)-какой? , н.ф. песчаный , прил., в м.род,в ед.числе, в им.п., и зависимо от предложения главный или второстепенный член предложения.
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