ПОМОГИТЕ РЕБЯТА. ЭТА ЗАДАЧА МНЕ НУЖНА С ОБЪЯСНЕНИЯМИ. Длина окружности 6, 28 м. Найдите площадь круга ограниченного этой окружностью число (пи) округлите до сотых
Математика
ПОМОГИТЕ РЕБЯТА. ЭТА ЗАДАЧА МНЕ НУЖНА С ОБЪЯСНЕНИЯМИ. Длина окружности 6, 28 м. Найдите площадь круга ограниченного этой окружностью число (пи) округлите до сотых
Ответ(ы):
Гость:
Число пи=3,14 длина окружности= 2*радиус*число пи радиус= длина окружности : (2*число пи) радиус=6,28: 6,28= 1 м площадь окружности= число пи* радиус в квадрате площадь= 3,14*1*1=3,14 кв.м. ответ: площадь равна 3,14 кв.м.
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