ПОМОГИТЕ РЕБЯТА. ЭТА ЗАДАЧА МНЕ НУЖНА С ОБЪЯСНЕНИЯМИ. Длина окружности 6, 28 м. Найдите площадь круга ограниченного этой окружностью число (пи) округлите до сотых

Математика

ПОМОГИТЕ РЕБЯТА. ЭТА ЗАДАЧА МНЕ НУЖНА С ОБЪЯСНЕНИЯМИ. Длина окружности 6, 28 м. Найдите площадь круга ограниченного этой окружностью число (пи) округлите до сотых

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