Даю 100 баллов, очень срочно нужно, спасибо!

Физика
Даю 100 баллов, очень срочно нужно, спасибо!
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Расчет общего сопротивления бесконечной цепи R общ=R+- Rv3=2,7*R, если R=10 Ом, то Rобщ=27 Ом, решение с минусом можно опустить Т.к. вычитаемое больше уменьшаемого, что не имеет смысла.
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