Помогите ;( А) 2/9:5 целых; б) 18/23:5 целых; в) 22/7:5 целых; г) 24/35:5 целых; д) c/d:n целых!!!
Математика
Помогите ;( А) 2/9:5 целых; б) 18/23:5 целых; в) 22/7:5 целых; г) 24/35:5 целых; д) c/d:n целых!!!
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