Помогите ;( А) 2/9:5 целых; б) 18/23:5 целых; в) 22/7:5 целых; г) 24/35:5 целых; д) c/d:n целых!!!

Математика

Помогите ;( А) 2/9:5 целых; б) 18/23:5 целых; в) 22/7:5 целых; г) 24/35:5 целых; д) c/d:n целых!!!

Автор: Гость